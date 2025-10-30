Insira Memorial Park, Pemakaman Muslim dengan Fasilitas Lengkap & Harga Terjangkau

jpnn.com, JAKARTA - Alternatif tempat pemakaman umum khusus muslim yang dekat dengan warga Jakarta kini cukup dibutuhkan.

Sebab, Jakarta sedang mengalami krisis lahan pemakaman, dari 80 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di lima wilayah, 69 TPU sudah penuh. Lahan yang tersisa kemungkinan besar akan penuh dalam waktu tiga tahun ke depan.

Direktur Insira Memorial Park Nugrohadi Yuwono mengungkapkan Insira Memorial Park bisa menjadi alternatif tempat pemakaman muslim dengan harga yang terjangkau.

“Insira Memorial Park hadir dengan luas 32 hektare dengan potensi pengembangan lebih dari 100 hektare. Kehadiran Insira Memorial Park juga menjadi jawaban atas kebutuhan tempat pemakaman muslim yang layak di wilayah Barat Jakarta,” kata Nugrohadi dikutip, Kamis (30/10).

Selain itu, kata dia, lokasi Insira Memorial Park di Tigaraksa Tangerang lebih dekat dengan umat muslim yang berada di sekitar Tangerang Raya, Depok, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Insira Memorial Park dekat dengan exit tol Tigaraksa tol Serpong-Balaraja, 25 menit dari Citra Raya, 45 menit dari Gading Serpong, 50 menit dari Bintaro Jaya, 55 menit dari Kebun Jeruk dan satu jam dari Pondok Indah.

“Fasilitas juga lengkap bagi semua anggota keluarga, mulai dari masjid, lounge, resto, hingga kids playground. Walkway ramah difabel dan lansia di semua unit dengan nuansa tematik khas Maroko serta tempat parkir yang luas. Kami juga menjamin harganya jauh lebih terjangkau,” jelas Nugrohadi.

Dia menambahkan harga di Insira Memorial Park mulai dari Rp 9,9 juta dan gratis biaya perawatan hingga 101 tahun.