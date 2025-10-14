Inspektorat DKI Jakarta Dinobatkan Sebagai Instansi Pengawas Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta meraih Piagam Penghargaan Anggaraksa Dharma dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menghadiri Rakornas Binwas Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang digelar di Pullman Hotel, Jakarta Barat, Kamis (9/10).

Wakil Koordinator Staf Khusus (Wakorsus) Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa penghargaan tersebut sekaligus menobatkan Inspektorat DKI Jakarta sebagai instansi pengawas terbaik di tingkat provinsi.

"Tentu ini capaian yang membanggakan," ucap Prastowo dalam keterangannya, Selasa (14/10).

Baca Juga: Rel Laut LRT Menyongsong Wajah Baru Jakarta dari PIK2

Prastowo menjelaskan, selama ini perhatian publik sering tertuju hanya pada pelaksanaan program, sementara kinerja apik pengawasan sering terlupakan.

"Padahal, hanya dengan unit pencegahan dan pengawasan yang baik, maka delivery program pembangunan dan peran pelayanan dapat optimal," tuturnya.

Meski capaian ini membanggakan, Prastowo meminta agar jajaran Inspektorat DKI Jakarta tidak terlena.

Baca Juga: Puluhan Narapidana Berisiko Tinggi dari Jakarta Dikirim ke Nusakambangan

Menurutnya, perjuangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan masih panjang. Ia sekaligus memastikan bahwa Pemprov DKI masih terus memperkuat fokus, meningkatkan kualitas pelayanan, dan merancang kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung turut memberikan dukungan luar biasa bagi Inspektorat.