Inspirasi dari IDW 2025 di IDD PIK2 untuk Pasangan Muda

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Deretan instalasi di Indonesia Design District (IDD) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada pergelaran Indonesia Design Week (IDW) 2025 tak hanya menarik perhatian para profesional.

Sebab, banyak pasangan muda yang baru mulai membina rumah tangga ikut hadir dan menjadikan event bergengsi itu sebagai ruang mencari inspirasi.

Salah satu pasangan muda yang mencari inspirasi di IDW 2025 ialah William Gunawan dan Clara Mandagi.

Baca Juga: IDW 2025 di PIK 2 Strategi Besar Menguatkan Ekosistem Kreatif Indonesia

Pasutri yang baru menikah tiga bulan lalu itu datang khusus dari Alam Sutera untuk melihat langsung ragam produk interior dan furnitur yang dipamerkan di IDW 2025.

"Kami sedang menata rumah baru, jadi, IDW ini terasa seperti one-stop inspiration. Dari dapur sampai ruang tamu, semuanya ada,” ujar Clara sambil menunjuk instalasi Lifestyle Wellness Center yang menampilkan konsep interior sehat.

Bagi William, kehadiran brand internasional seperti Smeg dan Kohler di IDW 2025 adalah daya tarik tersendiri.

Dia terpukau melihat instalasi hasil kolaborasi SMEG dengan Museum Macan yang menggabungkan fungsionalitas peralatan dapur dengan sentuhan seni kontemporer.