Inspirasi Kepemimpinan Muda: Rahayu Saraswati Raih Penghargaan JCI TOYP 2025

jpnn.com, JAKARTA - Politikus muda Gerindra, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo meraih penghargaan bergengsi The Ten Outstanding Young Person’s (TOYP) Indonesia Award 2025 dari Junior Chambers International (JCI).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam suasana TOYP Gala Dinner & Awarding Night yang meriah di Sampoerna Strategic Ballroom, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/10).

Pencapaian ini menegaskan posisi Rahayu sebagai figur pemimpin muda yang visioner dan berdedikasi pada perubahan positif.

Rahayu Saraswati yang juga Ketua Umum PP Tunas Indonesia Raya (TIDAR), dinobatkan sebagai salah satu dari sepuluh tokoh muda paling berpengaruh setelah unggul di kategori Political, Legal, & Governmental Affairs.

Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kontribusi signifikan dan integritasnya dalam ranah politik dan pemerintahan, menjadikannya teladan inspiratif bagi generasi muda yang ingin berbakti melalui jalur pengabdian publik.

Malam penganugerahan ini sekaligus menjadi puncak dari rangkaian JCI Indonesia Summit 2025, sebuah forum yang mendorong semangat kepemimpinan, inovasi, dan pengembangan diri.

?Penghargaan TOYP merupakan ajang tahunan JCI yang secara konsisten memilih sepuluh tokoh muda Indonesia yang berprestasi luar biasa dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat di berbagai sektor.

Kehadiran politisi muda Partai Gerindra Rahayu Saraswati di antara para penerima penghargaan memperkuat narasi bahwa anak muda memiliki kekuatan besar untuk membentuk masa depan bangsa.

Bersama Rahayu Saraswati, tokoh-tokoh inspiratif dari beragam latar belakang turut diakui dalam ajang ini, membuktikan betapa kaya potensi pemuda Indonesia.

Mereka adalah Felicya Angelista (Co-Founder Scarlett), Tomy Yunus (CEO Cakap), Dara Sarasvati (Konten Kreator Budaya), Ernest Layman (CEO Rekosistem), Maharani Diva (Putri Indonesia-DIY, 2025), Nicky Clara (Aktivis Sosial).