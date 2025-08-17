Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Instagram Mengembangkan Fitur Baru, Masih Tahap Uji Coba

Minggu, 17 Agustus 2025 – 22:55 WIB
Instagram Mengembangkan Fitur Baru, Masih Tahap Uji Coba - JPNN.COM
Ilustrasi Instagram. Foto: Pixabay

jpnn.com - Instagram mengembangkan fitur baru bernama Picks untuk membantu penggunanya menemukan minat yang sama dengan pengguna lain.

Picks dikonfirmasi Instagram sebagai fitur prototipe internal dan belum diuji secara eksternal.

Fitur itu pertama kali ditemukan oleh pengembang Alessandro Paluzzi yang sering mengulik coding dari aplikasi-aplikasi untuk menemukan fitur yang belum dirilis saat masih dalam pengembangan.

Baca Juga:

Berdasarkan informasi yang dibagikan Paluzzi, pengguna Instagram dapat memilih beberapa topik misalnya film, buku, acara TV, gim, dan musik favoritnya.

Nantinya Instagram akan mempertemukan pengguna dengan teman-temannya yang memilih hal sama.

Belum ada detail resmi yang dibagikan Instagram mengenai Picks, tetapi fitur tampaknya dikembangkan sebagai alternatif baru bagi pengguna bisa terhubung lebih personal dengan sesama temannya dan memulai percakapan dengan minat yang sama.

Baca Juga:

Kepala Instagram Adam Mosseri mengatakan awal tahun ini bahwa jejaring sosial itu akan fokus pada kreativitas dan koneksi pada 2025.

"Untuk membantu orang terhubung dengan teman melalui hal-hal yang mereka temukan di Instagram, kami akan menggandakan pengiriman pesan, membuat konsumsi konten lebih interaktif dan sosial, dan mengeksplorasi cara-cara baru untuk terhubung dengan teman," tulis Mosseri dalam sebuah unggahan Instagram pada Januari 2025.

Instagram mengembangkan fitur baru bernama Picks untuk membantu penggunanya menemukan minat yang sama dengan pengguna lain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Instagram  Fitur Baru Instagram  Meta  fitur Picks di Instagram 
BERITA INSTAGRAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp