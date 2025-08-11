Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Instagram Menghadirkan 2 Fitur Baru Repost dan Peta

Senin, 11 Agustus 2025 – 06:44 WIB
Ilustrasi fitur Repost di Instagram. Foto: instagram

jpnn.com, JAKARTA - Instagram memperkenalkan dua fitur baru dalam membantu menghubungkan pengguna dengan teman-temannya, yakni fitur Repost dan Peta Instagram.

Fitur Repost

Fitur Repost memungkinkan pengguna mengunggah ulang konten berupa reels dan feed dari kreator lain. Fungsinya mirip dengan Retweet pada media sosial X.

Repost akan direkomendasikan ke umpan teman dan pengikut pengguna serta ada di tab terpisah di profil pengguna, sehingga bisa ditinjau kembali.

Kredit yang ditampilkan pada unggahan yang di-Repost tetap kredit pembuat konten asli.

Dengan demikian, konten seorang kreator berpeluang di-repost oleh orang lain dan direkomendasikan kepada pengikut pengguna tersebut meskipun mereka tidak mengikuti pembuat konten.

Pengguna yang ingin menggunakan fitur Repost nantinya hanya perlu mengetuk ikon Repost.

Pengguna bisa menambahkan deskripsi unggahan lalu memilih simpan untuk mengunggah ulang konten yang dirasa menarik.

