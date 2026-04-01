Instagram Plus: Layanan Berlangganan untuk Reguler, Berbeda dari Meta Verified

Rabu, 01 April 2026 – 05:53 WIB
Ilustrasi pengguna reguler Instagram. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Meta mulai menjajaki model bisnis baru di Instagram dengan menguji layanan berlangganan premium bagi pengguna umum.

Layanan yang disebut “Instagram Plus” tengah diuji secara terbatas di sejumlah negara, menawarkan pengalaman yang lebih personal lewat fitur-fitur eksklusif.

Uji coba sudah berjalan sejak akhir Maret dan memunculkan sejumlah kemampuan yang selama ini tidak tersedia di versi gratis.

Satu di antaranya fitur melihat Stories tanpa terdeteksi oleh pemilik akun. Artinya, pengguna bisa “mengintip” unggahan tanpa meninggalkan jejak.

Tak hanya itu, pelanggan juga mendapat akses ke data tambahan, seperti jumlah penonton yang melihat ulang Stories mereka.

Meta juga menyematkan fleksibilitas lebih dalam pengaturan audiens.

Pengguna kini bisa membuat daftar audiens tanpa batas dan mengatur siapa saja yang bisa melihat setiap unggahan secara lebih spesifik.

Fitur lain yang disiapkan termasuk opsi memperpanjang masa tayang Stories, menyorot satu unggahan agar lebih menonjol setiap minggu, hingga animasi “Superlike” untuk meningkatkan interaksi.

BERITA INSTAGRAM LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
