JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Instagram Siapkan Tombol “Keluar” dari Close Friends

Selasa, 03 Februari 2026 – 14:20 WIB
ilustrasi Instagram di smartphone. Foto: Engadet

jpnn.com, JAKARTA - Instagram menyiapkan pembaruan yang menyentuh ranah privasi pengguna, melalui fitur yang memungkinkan seseorang mengeluarkan atau menghapus dirinya sendiri dari daftar Close Friends milik orang lain.

Meta mengonfirmasi bahwa fitur tersebut memang sedang dalam tahap pengembangan awal dan belum diuji secara publik.

Artinya, fitur masih berupa prototipe internal dan belum tentu akan segera dirilis.

Sejak diperkenalkan pada 2018, Close Friends memungkinkan pengguna membagikan Stories, Reels, hingga unggahan tertentu hanya ke lingkaran terbatas.

Namun, selama ini kontrol sepenuhnya berada di tangan pemilik akun.

Pengguna yang masuk ke daftar Close Friends tidak memiliki opsi untuk keluar secara mandiri.

Celah itu kemudian terungkap lewat Alessandro Paluzzi, reverse engineer yang dikenal sering membocorkan fitur-fitur Instagram sebelum resmi diluncurkan.

Dari tangkapan layar yang dia bagikan, Instagram akan menampilkan peringatan saat pengguna memilih keluar dari daftar Close Friends seseorang.

Instagram menyiapkan fitur yang memungkinkan seseorang mengeluarkan atau menghapus dirinya sendiri dari daftar Close Friends milik orang lain.

