Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Instagram Versi iPad Akhirnya Dirilis, Sudah Bisa Diunduh di App Store

Kamis, 04 September 2025 – 14:29 WIB
Instagram Versi iPad Akhirnya Dirilis, Sudah Bisa Diunduh di App Store - JPNN.COM
Ilustrasi Instagram khusus untuk iPad. Foto: pixabay

jpnn.com - Instagram akhirnya merilis aplikasi native untuk perangkat tablet milik Apple yaitu iPad. Bisa langsung diunduh di App Store.

CEO Instagram Adam Mosseri mengatakan peluncuran aplikasi berbagi foto versi iPad itu sebagai langkah penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna di perangkat tablet.

"Kami menghadirkan Instagram ke iPad. Saya sangat antusias dengan yang satu ini, karena kami meluangkan waktu untuk mendesainnya agar sesuai dengan layar yang lebih besar."

Baca Juga:

"Anda akan melihat semua bagian Instagram yang biasa dilihat, tetapi kami telah memanfaatkan ruang ekstra ini untuk membuat Reels lebih menonjol, dan membuat tab pengikut agar Anda dapat dengan mudah memantau semua unggahan dari orang-orang yang diikuti. Semoga Anda menikmatinya," tulis Mosseri di akun miliknya.

Instagram versi iPad hadir untuk perangkat dengan iPadOS 15.1 atau lebih baru.

Instagram versi iPad tentu menghadirkan antarmuka yang dioptimalkan untuk layar lebar.

Baca Juga:

Instagram versi iPad juga dirancang untuk mengurangi jumlah ketukan yang dibutuhkan untuk mengakses fitur.

Navigasi menjadi lebih cepat dan efisien, mengatasi keluhan lama pengguna iPad soal pengalaman yang kurang optimal.

Instagram akhirnya merilis aplikasi native untuk perangkat tablet milik Apple yaitu iPad. Bisa langsung diunduh di App Store.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Instagram  Instagram versi iPad  Instagram App Store  iPad 
BERITA INSTAGRAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp