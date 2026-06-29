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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Instagran Akan Memberi Kebebasan Kepada Pengguna Mengatur Algoritma Konten

Senin, 29 Juni 2026 – 17:00 WIB
Instagran Akan Memberi Kebebasan Kepada Pengguna Mengatur Algoritma Konten - JPNN.COM
Ilustrasi fitur baru memungkinkan pengguna Instagram mengatur algoritma konten. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Instagram tengah menguji fitur baru yang memberi pengguna kendali lebih besar terhadap algoritma rekomendasi konten di dalam aplikasi.

Lewat fitur bernama Your Algorithm, pengguna nantinya bisa mengatur topik atau jenis konten yang ingin lebih sering muncul, sekaligus mengurangi rekomendasi yang dianggap kurang relevan.

Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan perusahaan ingin menjadikan Your Algorithm bukan sekadar menu pengaturan, melainkan bagian penting dari pengalaman menggunakan Instagram.

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Dalam contoh yang diperlihatkan Mosseri, menu tersebut dapat diakses dengan menarik layar ke bawah saat berada di feed utama.

Opsi serupa juga bisa muncul ketika pengguna menggeser layar ke atas dari sebuah Reel.

Tak hanya itu, Instagram juga sedang menguji ikon baru di bawah setiap Reel.

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Ikon tersebut memungkinkan pengguna memberi sinyal kepada sistem, apakah mereka ingin melihat lebih banyak atau justru lebih sedikit konten serupa.

Dengan cara itu, algoritma diharapkan dapat lebih cepat memahami preferensi setiap pengguna, sehingga rekomendasi yang ditampilkan menjadi lebih personal.

Instagram tengah menguji fitur baru yang memberi pengguna kendali lebih besar terhadap algoritma rekomendasi konten di dalam aplikasi.

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TAGS   Instagram  algoritma konten  algoritma Instagram  Fitur Baru Instagram 
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