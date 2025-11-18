Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

InstaQRIS, Bikin QRIS Jadi Lebih Mudah, Begini Caranya

Selasa, 18 November 2025 – 18:16 WIB
InstaQRIS, Bikin QRIS Jadi Lebih Mudah, Begini Caranya - JPNN.COM
InstaQRIS hadir sebagai solusi modern untuk membantu pemilik usaha dari berbagai skala—mulai dari pedagang kaki lima, UMKM, hingga bisnis berkembang. FOTO: dok InstaQRIS

jpnn.com, JAKARTA - Pelanggan kini makin jarang membawa uang tunai, karena lebih memilih pembayaran praktis via smartphone. 

Agar usaha tetap dilirik dan tidak kehilangan pelanggan, pelaku usaha perlu membuat QRIS sebagai metode pembayaran yang resmi dan universal di Indonesia.

Melihat peluang itu, CEO InstaQRIS Bagus Cahyono menyampaikan InstaQRIS hadir sebagai solusi modern untuk membantu pemilik usaha dari berbagai skala—mulai dari pedagang kaki lima, UMKM, hingga bisnis berkembang.

Baca Juga:

“Semua bisa membuat QRIS dengan cepat, aman, dan tanpa ribet,” kata Bagus Cahyono dikutip, Selasa (18/11).

InstaQRIS membuat pelaku usaha tak perlu antre ataupun proses administrasi panjang. Cukup melalui smartphone, pelaku usaha dapat mendaftar kapan saja dan dari mana saja.

Begitu QRIS aktif, transaksi dapat langsung dilakukan dari berbagai aplikasi e-wallet dan mobile banking. 

Baca Juga:

Bagus menegaskan semua tercatat otomatis, mempermudah pelaku usaha dalam memantau omzet harian tanpa repot menghitung uang tunai.

“InstaQRIS dirancang agar setiap usaha bisa naik kelas lewat digitalisasi pembayaran. Semakin cepat membuat QRIS, semakin besar peluang usaha untuk berkembang,” ujar Bagus.

InstaQRIS hadir sebagai solusi modern untuk membantu pemilik usaha dari berbagai skala—mulai dari pedagang kaki lima, UMKM, hingga bisnis berkembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Usaha  Bisnis  InstaQRIS  QRIS 
BERITA USAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp