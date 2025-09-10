Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Instastory Putranya Sindir Sri Mulyani, Purbaya: Dia Enggak Ngerti, Masih Kecil

Rabu, 10 September 2025 – 20:39 WIB
Instastory Putranya Sindir Sri Mulyani, Purbaya: Dia Enggak Ngerti, Masih Kecil - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, pada Rabu (10/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi story Instagram di akun putranya yang menjadi sorotan publik.

Diketahui, putra Purbaya, Yudo Sadewa mengunggah sebuah story Instagram yang menyinggung eks Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Purbaya, sang putra tak paham mengenai hal tersebut karena usianya yang masih sangat muda.

Baca Juga:

“Dia enggak ngerti, masih kecil, sudah sudah larang, sudah tidak main Instagram lagi. Jadi, anak kecil enggak ngerti apa-apa,” ucap Purbaya di Istana Negara, pada Rabu (10/9).

Dia pun mengaku telah memberikan nasihat untuk sang putra agar tak menyinggung pihak lain di media sosial.

Bahkan, putranya telah menghapus atau deactive akun media sosial instagramnya itu.

Baca Juga:

“Kan sudah enggak ada lagi, di-take down semua di Instagram juga,” jelasnya.

Eks Direktur LPS itu menambahkan bahwa keluarganya memang belum terbiasa menjadi sorotan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi story Instagram putranya yang menjadi sorotan publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menkeu  Sri Mulyani  purbaya  Pemerintah 
BERITA MENKEU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp