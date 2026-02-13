Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Instruksi Megawati, PDIP Beri Penghargaan Sukarelawan Sumatra

Jumat, 13 Februari 2026 – 19:32 WIB
PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Jumat (13/2) memberikan penghargaan bagi sukarelawan kesehatan yang bertugas di Sumatra. Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memberikan penghargaan bagi ratusan sukarelawan kesehatan yang menyelesaikan misi kemanusiaan di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Sukarelawan kesehatan itu menjalankan misi selama dua bulan penuh untuk membantu penanganan dampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Pemberian penghargaan partai menjadi instruksi langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan dilaksanakan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menyebut Megawati menaruh perhatian besar pada pengorbanan waktu dan tenaga sukarelawan, sehingga partai merasa perlu memberikan apresiasi. 

"Mbak Megawati bilang sama saya, 'Ning, itu adik-adiknya dikasih tanda penghargaan dari partai karena sudah berkorban waktu, pikiran, tenaga',” ungkap dia menirukan pesan Megawati.

Ribka melanjutkan bahwa sertifikat penghargaan memiliki nilai historis yang tinggi, karena diteken Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri. 

“Ini satu penghargaan dari partai, bisa dibingkai, yang menandatangani itu Presiden Kelima RI, putri Bung Karno,” lanjutnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa aksi turun ke bawah saat bencana sebagai esensi sejati dari politik partai.

PDIP memberikan penghargaan bagi ratusan sukarelawan kesehatan yang menyelesaikan misi kemanusiaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

TAGS   Megawati Soekarnoputri  PDIP  sukarelawan sumatra  Misi kemanusiaan 
