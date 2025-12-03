Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Instruksi Prabowo: Bencana Banjir Sumatra Prioritas Nasional, Dana Besar Disiapkan

Rabu, 03 Desember 2025 – 16:30 WIB
konferensi pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Rabu (3/12). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan bahwa dana dan logistik telah disiapkan secara penuh oleh pemerintah pusat.

Hal itu dia katakan dalam konferensi pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Rabu (3/12).

“Agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ucap Pratikno.

“Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunaan dana siap pakai,” lanjutnya.

Prabowo juga disebut memberi arahan kepada seluruh kementerian, lembaga, TNI dan Polri, pemerintah daerah serta BUMN untuk membantu bekerja memulihkan bencana ini.

“Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh bapak presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuanya dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga disebut terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan bencana banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar jadi prioritas nasional. Dana besar juga disiapkan.

