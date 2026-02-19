Instruksi Terbaru Bojan Hodak Kepada Para Pemain Persib

jpnn.com - BANDUNG - Perjalanan Persib Bandung di AFC Champions League Two usai.

Si Maung Bandung kandas di 16 Besar, tak bisa menyingkirkan klub Thailand Ratchaburi FC.

Dalam dua leg, Persib kalah agregat 1-3, takluk 0-3 di Ratchaburi dan cuma menang 1-0 saat pertemuan di Bandung.

Tukang Latih Persib Bojan Hodak menilai para pemainnya tampil cukup baik selama 45 menit pertama laga di Bandung, Rabu (18/2) malam.

Namun, beban harus mengejar 0-3, lalu permainan bertahan Ratchaburi, ditambah Persib harus bermain dengan sepuluh pemain menyusul kartu merah Uilliam Barros, membuat semuanya berjalan berat buat si tuan rumah.

Bojan Hodak mengungkap penyebab utama kegagalan Persib lulus ke perempat final ialah performa buruk pada leg pertama.

Kini, setelah Persib tersingkir dari kancah Asia, Bojan menginstruksikan timnya untuk segera mengalihkan fokus; ke kompetisi domestik Super League.

Dengan jadwal padat yang menanti, yakni dua pertandingan dalam delapan hari ke depan, pemulihan dan konsentrasi menjadi prioritas utama.