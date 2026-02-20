Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

InsyaAllah Cinta Mempertemukan Rizky Nazar dan Laura Moane

Jumat, 20 Februari 2026 – 10:10 WIB
InsyaAllah Cinta Mempertemukan Rizky Nazar dan Laura Moane
Rizky Nazar dan Laura Moane dalam Vidio Original Series A dan Z: InsyaAllah Cinta. Foto: Dok. Vidio

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Ramadan, Vidio menghadirkan tontonan baru yakni Vidio Original Series A dan Z: InsyaAllah Cinta.

Serial tersebut hadir sebagai kisah romantis yang dibintangi oleh Rizky Nazar, Laura Moane, Zoe Jackson, Anya Taroreh, Yusuf Kartiko dan lainnya.

A dan Z: InsyaAllah Cinta merupakan adaptasi dari cerita Wattpad karya Erlis Kurniyanti berjudul A dan Z, yang telah dibaca lebih dari 29 juta kali.

Lewat kisah cinta yang sederhana tetapi bermakna, series itu siap menjadi teman saat Ramadan dengan cerita yang hangat, manis, dan relatable.

Adapun A dan Z: InsyaAllah Cinta mengisahkan tentang Zara (Laura Moane), seorang mahasiswi kedokteran yang menerima amanah terakhir dari kakaknya, Fara (Zoe Jackson) sebelum meninggal dunia, untuk menikahi laki-laki yang telah dijodohkan dengannya.

Amanah tersebut membawa Zara ke dalam pernikahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Meski sudah menyandang status sebagai istri, Zara tetap menjalani hari-harinya seperti anak muda pada umumnya: berkumpul bersama teman-teman, bermain padel, hingga sesekali pergi ke pantai untuk melepas penat.

Sisi inilah yang membuat cerita A dan Z: InsyaAllah Cinta terasa dekat dan relevan dengan generasi sekarang, sekaligus menghadirkan kontras saat disandingkan dengan sosok Abyan yang lebih dewasa dan tenang.

Di sisi lain, ada Abyan (Rizky Nazar) atau yang akrab disapa Gus Abyan, putra pemilik pesantren yang sejak awal terikat dalam perjodohan tersebut sebagai bentuk balas budi karena pendidikan S2 dibiayai oleh ayah Zara.

Menyambut Ramadan, Vidio menghadirkan tontonan baru yakni Vidio Original Series A dan Z: InsyaAllah Cinta, yang mempertemukan Rizky Nazar dan Laura Moane.

