Intan Putri Dapat Hadiah Tak Terduga Setelah Juara 1 Kontes Dangdut Indonesia

jpnn.com, LAMPUNG TIMUR - Intan Putri, juara satu Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2026 asal Lampung mendapat hadiah tak disangka-sangka. Perusahaan rokok HS mengirim satu unit mobil ke rumah Intan di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur, Kamis (19/3).

Penyerahan mobil berwarna putih itu dilakukan Kepala Distributor HS Sumatra Danang Setia. Dia mengatakan mobil tersebut merupakan inisiatif langsung dari Bos HS, Muhammad Suryo, yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Jam 12 malam Pak Suryo menelepon dari rumah sakit, saya kaget, ternyata beliau nonton berita ada anak Lampung Timur juara KDI, beliau bangga dan ingin memberi apresiasi," tutur Danang.

Muhammad Suryo adalah pengusaha asli kelahiran Lampung Timur. Beberapa waktu lalu, Suryo dan HS menggelar konser Slank di Bandar Lampung. Acara tersebut dirangkai dengan event lari dan pembangunan masjid di desa kelahiran Suryo di Lampung Timur.

"Jadi Pak Suryo sebagai sesama anak Lampung Timur merasa bangga pada Putri makanya memberi hadiah mobil ini," tutur Danang.

Intan Putri menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya. Perhatian yang begitu besar dari berbagai pihak menurutnya semakin menyemangati perjalanan kariernya ke depan.

"Terima kasih kepada HS dan AWater atas hadiah dan perhatian yang luar biasa ini. Semoga kebaikan ini menjadi berkah. Saya juga mendoakan Bapak Haji Muhammad Suryo agar segera diberikan kesehatan,” ungkap Intan.

Intan Putri Lestrai menjadi juara KDI dalam Grand Final pada 12 maret 2026 lalu. Gadis kelahiran 6 Agustus 2008 ini berasal dari keluarga sederhana. Ibunya hanyalah penjual sayur keliling. Namun begitu, Intan memiliki semangat besar untuk meraih kesuksesan. Sejak kecil ia dikenal memiliki minat besar terhadap dunia musik dangdut dan terus mengasah kemampuannya secara mandiri.