Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Integrasi Program Zakat Diperkuat untuk Kesejahteraan Desa

Kamis, 09 April 2026 – 15:06 WIB
Audiensi Baznas dan Kemendes PDT di Jakarta. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memperkuat kolaborasi untuk mengintegrasikan program zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi yang berlangsung di Jakarta pada Senin (6/4/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan.

Kolaborasi ini difokuskan pada optimalisasi potensi zakat melalui berbagai program yang menyasar ribuan desa di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan pembentukan UPZ Desa menjadi strategi utama dalam penguatan ekonomi desa berbasis zakat.

Untuk percontohan, mereka sudah memiliki role model desa zakat di Ciamis yang masyarakatnya memiliki kesadaran zakat tinggi, dan wilayah itu akan menjadi salah satu referensi utama.

Baca Juga:

"Selain Ciamis, dalam waktu dekat kami memproyeksikan Kabupaten Serang sebagai area pengembangan berikutnya untuk memperkuat kolaborasi strategis antara Baznas dan Kemendes,” ujar Sodik.

Selain pembentukan UPZ Desa, kerja sama juga mencakup pengembangan sektor produktif, seperti program peternakan desa melalui Balai Ternak serta penguatan ekonomi warga melalui koperasi desa.

Kolaborasi program zakat diperkuat untuk dorong kemandirian ekonomi desa di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UPZ desa  Zakat  Baznas  mendes pdt  kemendes pdt 
BERITA UPZ DESA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp