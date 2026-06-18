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JPNN.com - Daerah

Intel Polda DIY Diamankan Mahasiswa UMY, Kombes Ihsan Buka Suara

Kamis, 18 Juni 2026 – 13:01 WIB
Intel Polda DIY Diamankan Mahasiswa UMY, Kombes Ihsan Buka Suara - JPNN.COM
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar aksi di Titik Nol Kilometer pada Rabu (17/6). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jpnn.com - Video memperlihatkan seorang intel polisi dari Polda DIY diamankan mahasiswa di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (AMY), Rabu malam (17/6/2026), viral di media sosial.

Konon, intel polisi itu diamankan mahasiswa saat berada di dalam lingkungan kampus UMY.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, pria berkaus hitam itu dikelilingi oleh banyak mahasiswa.

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Diketahui, pada Rabu (17/6) siang, sejumlah mahasiswa UMY turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka dalam unjuk rasa di Yogyakarta.

Kemudian, malam harinya setelah kembali ke kampus, mahasiswa mengamankan seorang pria mencurigakan yang setelah diinterogasi mengaku sebagai polisi.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan mengakui bahwa pria dalam video viral tersebut merupakan anggota Polri yang sedang bertugas.

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Kombes Ihsan menjelaskan bahwa keberadaan intel tersebut merupakan bagian dari penugasan pemantauan untuk memastikan peserta aksi dari UMY kembali ke kampus dengan aman.

"Anggota yang berada di lokasi baik yang berpakaian dinas maupun tertutup, merupakan bagian dari pelaksanaan pelayanan untuk mengawal dan memastikan peserta aksi kembali ke kampus dalam keadaan aman dan selamat," kata Ihsan, diberitakan JPNN Jogja, Kamis (18/6/2026).

Video seorang intel polisi dari Polda DIY diamankan mahasiswa UMY pada Rabu mala (17/6/2026), viral di media sosial. Ini penjelasan Kombes Ihsan.

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TAGS   Intel  Polisi  Polda DIY  mahasiswa umy  Yogyakarta  Kombes Ihsan 
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