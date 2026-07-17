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JPNN.com - Artikel - Opini

Intelijen dan Parpol Dalam Konsolidasi Demokrasi

Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Pengasuh Kelas Konsolidasi Demokrasi MT Haryono 52

Jumat, 17 Juli 2026 – 20:08 WIB
Intelijen dan Parpol Dalam Konsolidasi Demokrasi - JPNN.COM
Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Pengasuh Kelas Konsolidasi Demokrasi MT Haryono 52 Benny Sabdo. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - “Politik elektoral adalah tentang kebisingan dan persepsi publik. Intelijen adalah tentang keheningan dan realitas objektif. Tatkala kedua bercampur tanpa batas yang tegas, kebenaran menjadi korban pertama demi kepentingan elektoral.”

Intelijen memiliki peran penting dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu. intelijen berfungsi untuk mengawasi dan mencegah praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi, seperti kecurangan pemilu dan penyebaran hoaks.

Dalam beberapa kasus, praktik intelijen yang baik dapat membantu untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

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BIN memiliki peran penting dalam pengawasan atas potensi ancaman keamanan yang menganggu tahapan pemilu.

Namun peran intelijen dalam pemilu juga menimbulkan tantangan, khususnya isu privasi dan HAM. Praktik pengawasan yang intensif dapat berpotensi melanggar kebebasan individu.

Dalam konteks ini, penting bagi lembaga intelijen untuk beroperasi dalam batasan yang diatur oleh hukum agar tidak menciderai prinsip-prinsip demokrasi.

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Dalam konteks ini, transparansi dan kredibilitas merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi intelijen.

Di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat terdapat perdebatan mengenai penggunaan intelijen dalam pemilu.

Politik elektoral adalah tentang kebisingan dan persepsi publik. Intelijen adalah tentang keheningan dan realitas objektif.

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TAGS   Demokrasi  Benny Sabdo  Kader Parpol  intelijen  Partai Politik  Bawaslu DKI 
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