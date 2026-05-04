Inter Milan Juara Liga Italia, Chivu Puji Kerja Keras Juru Taktik Pendahulunya

jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan memastikan gelar juara Liga Italia 2025/2026 pada pekan ke-35, setelah mengalahkan Parma 2-0 di Stadio Giuseppe Meazza, Milan, Senin (4/5) dini hari WIB. Tiga poin dari pertandingan versus Parma membuat Inter memiliki 82 poin di klasemen sementara Liga Italia.

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu berterima kasih kepada juru taktik pendahulunya setelah Nerazzurri menjuarai Liga Italia 2025/2026. "Pendahulu saya sudah melakukan pekerjaan yang baik sekali," ujar Chivu dikutip dari laman Inter Milan, Senin (4/5).

Menurut Chivu, pelatih-pelatih sebelum dirinya telah berhasil membentuk para pemain Inter memiliki kualitas seperti sekarang. "Mereka membuat pemain memiliki pengetahuan terhadap pertandingan. Sebagai pelatih, saya jadi lebih mudah beradaptasi pada setiap laga," tutur pria asal Rumania itu.

Menurut dia, para pemain inilah yang mewujudkan impinannya menjuarai Liga Italia sebagai seorang pelatih. Dia pun bersyukur dengan pencapaian tersebut, apalagi Inter Milan menjalani musim yang naik-turun di liga.

"Kami merasakan kekalahan, tetapi kami dapat bereaksi dan bangkit. Kami fokus dengan target. Saya sangat senang untuk para pemain. Mereka memang harus menikmati momen ini," kata Chivu.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Inter Milan Giuseppe Marotta menyebut bahwa trofi juara Liga Italia merupakan mimpinya sejak kecil. Sama seperti Chivu, Marotta pun mengingat jasa presiden Inter Milan di masa lampau seperti Massimo Moratti, Giacinto Facchetti, Ivanoe Fraizzoli dan Steven Zhang.

Dia pun bersyukur pihaknya membuat keputusan tepat dengan merekrut Cristian Chivu sebagai pelatih Inter Milan mulai musim 2025/2026. "Kami melihat Chivu mempunyai nilai fundamental sebagai pelatih yaitu keberanian," ujar Marotta.

Gelar ini menjadi yang ke-21 bagi Inter Milan sepanjang sejarah mereka. Di Liga Italia, trofi juara terbanyak masih dipegang Juventus (36 kali). (antara/jpnn)