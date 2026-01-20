Inter Milan vs Arsenal di Liga Champions, Chivu: Kami Tahu Cara Menghadapi Tim Seperti Ini

Selasa, 20 Januari 2026 – 15:20 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Duel Inter Milan vs Arsenal pada lanjutan Liga Champions 2025/26 akan tersaji di San Siro, dini hari nanti WIB.

Nerazzurri percaya diri menatap laga besar ini.

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu menyatakan timnya siap menghadapi Arsenal yang dia anggap sebagai salah satu tim terbaik Eropa.

“Kami akan menghadapi tim yang sangat kuat, salah satu yang terbaik di Eropa, bukan hanya saat ini tetapi juga dalam beberapa tahun terakhir,” kata Chivu kepada Sky Sports Italia pada Selasa (20/1).

Chivu mengatakan Arsenal berinvestasi besar, memiliki konsistensi dan identitas permainan yang jelas.

“Serta pemain-pemain yang bisa menyulitkan kami,” ungkapnya.

Saat ini, Inter Milan berada di peringkat keenam klasemen Liga Champions menjelang laga kedua terakhir fase liga.

Mereka tertinggal enam poin dari Arsenal yang masih sempurna tanpa kekalahan dan belum kehilangan satu poin pun di kompetisi musim ini.