JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Inter vs Cagliari: Menang 3-0, Nerazzurri Unggul 12 Poin dari Napoli

Sabtu, 18 April 2026 – 08:16 WIB
Inter vs Cagliari: Menang 3-0, Nerazzurri Unggul 12 Poin dari Napoli - JPNN.COM
Inter Milan menang telak 3-0 saat menjamu Cagliari dalam lanjutan giornata ke-33 Liga Italia 2025/26 di Stadion Giuseppe Meazza pada Sabtu dini hari WIB. (Antara/X/SerieA)

jpnn.com - JAKARTA - Laga Inter Milan vs Cagliari pada lanjutan giornata ke-33 Liga Italia 2025/26 di Stadion Giuseppe Meazza pada Sabtu dini hari WIB berakhir dengan kemenangan meyakinkan Nerazzurri 3-0.

Hasil ini membuat Inter kian kokoh di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan 78 poin, unggul 12 angka dari Napoli di urutan dua. Cagliari masih tertahan di posisi ke-16 dengan 33 poin, demikian yang dilansir laman resmi Serie A.

Pada pertandingan di Giuseppe Meazza, Nerazzurri meraih kemenangan berkat gol Marcus Thuram, Nicolo Barella, dan Piotr Zielinski.

Inter Milan tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mencatatkan 15 tembakan, empat di antaranya tepat sasaran.

Adapun Cagliari hanya mampu membalas dengan enam percobaan.

Meski begitu, Inter kesulitan menembus rapatnya pertahanan tim tamu sepanjang babak pertama.

Skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-52.

Laga Inter Milan vs Cagliari pada lanjutan giornata ke-33 Liga Italia 2025/26 berakhir dengan kemenangan meyakinkan Nerazzurri 3-0.

