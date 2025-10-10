Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Interchange PIK2 Dibuka, Warga Bisa Menikmati Perjalanan Lancar ke Kawasan Wisata

Jumat, 10 Oktober 2025 – 13:09 WIB
Tol KATARAJA (Kamal–Teluknaga–Rajeg), karena untuk pertama kalinya, Interchange PIK2 resmi dibuka untuk publik sejak Kamis (9/10). Foto: dok PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Suara mesin mobil terdengar riuh di jalur baru Tol KATARAJA (Kamal–Teluknaga–Rajeg), karena untuk pertama kalinya, Interchange PIK2 resmi dibuka untuk publik sejak Kamis (9/10).

Pembukaan gerbang tol baru ini menjadi penanda babak baru mobilitas menuju Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), kawasan pesisir utara Jakarta yang kini menjelma menjadi destinasi wisata, bisnis, dan pameran berskala internasional.

Selama penyelenggaraan Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2025, akses ini dibuka gratis tanpa tarif mulai 9 hingga 20 Oktober 2025, setiap hari pukul 06.00–22.00 WIB.

Gerbang tol Kosambi-2, yang menghubungkan langsung ke jalan tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, menjadi jalur utama bagi kendaraan dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju kawasan PIK2

Terletak di depan Monumen Jenderal Sudirman PIK2, menjadikannya gerbang simbolik bagi pengunjung yang hendak menikmati suasana pesisir Jakarta yang kini makin hidup.

Bandara Langsung ke Pantai

Pagi itu, sejumlah kendaraan pribadi dan taksi bandara mulai melintas. 

Mereka tidak lagi perlu memutar lewat PIK1, karena jalur baru ini memangkas waktu tempuh hingga separuhnya.

