Intercity Evergreen Basketball 2026 Meriahkan Perayaan 5 Abad DKI Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 – 22:21 WIB
Pebasket Rony Gunawan saat bermain pada ajang basket veteran Intercity Evergreen Basketball 2026 di kawasan Ancol, Jakarta, Rabu (13/5). Foto: Dokumentasi Intercity Evergreen Basketball 2026

jpnn.com - Turnamen basket veteran Intercity Evergreen Basketball 2026 mulai bergulir di Jakarta pada Rabu (13/5/2026) di Ancol.

Ajang ini diikuti oleh kelompok umur mulai usia 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, hingga 75 tahun untuk kategori putra maupun putri.

Panitia Penyelenggara Evergreen 2026 yakni Jandi Mukianto mengungkapkan bahwa Intercity Evergreen Basketball edisi kali ini punya makna berbeda.

Tahun ini DKI Jakarta tengah bersolek menatap 5 abad hari jadi sehingga penyelenggaraan jauh lebih semarak.

“Kami menilai DKI Jakarta siap menjadi tuan rumah ke-18 turnamen basket veteran Intercity Evergreen Basketball 2026.”

“Apresiasi kepada seluruh pihak terutama Perbasi DKI Jakarta yang juga mendukung penuh penyelenggaraan ini di wilayahnya,” ujar Jandi.

Ketum Perbasi Pengprov DKI Jakarta Lexyndo Hakim merasa terhormat ditunjuk wilayahnya menggelar turnamen akbar antarveteran tersebut.

Pihaknya terus berupaya untuk melayani dan juga menyajikan jamuan terbaik karena DKI Jakarta dianggap sebagai rumah basket Indonesia.

Ajang basket veteran Intercity Evergreen Basketball 2026 semarak di ibu kota menyambut perayaan 5 abad DKI Jakarta mulai Rabu (13/5) hingga Minggu (17/5)

Intercity Evergreen 2026  Intercity Evergreen Basketball 2026  Turnamen Basket  basket veteran 
