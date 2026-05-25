International Animal Photo & Video Taman Safari ke-35 Resmi Dibuka, Ada 9 Kategori

Senin, 25 Mei 2026 – 13:18 WIB
Peluncuran International Animal Photo and Video Competition (IAPVC) 2026 di Taman Bendera Pusaka, pada Sabtu (23/5). Foto: dokumentasi Taman Safari

jpnn.com, JAKARTA - International Animal Photo and Video Competition (IAPVC) 2026 resmi diluncurkan di Taman Bendera Pusaka, pada Sabtu (23/5).

Peluncuran ini menandai perjalanan 35 tahun kompetisi visual satwa liar paling bergengsi di Indonesia.

IAPVC terus berkembang menjadi platform internasional yang menjadi wadah storytelling satwa liar melalui fotografi dan videografi.

Board Advisory Taman Safari Indonesia Group Agus Santoso mengatakan gelaran itu mengusung tema “From Lens to Legacy”, tema yang menggambarkan bagaimana karya fotografi dan videografi dapat menjadi lebih dari sekadar dokumentasi visual.

Lalu, juga membawa pesan yang bermakna, setiap gambar memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan tercipta sebuah warisan kesadaran yang dapat berdampak bagi generasi mendatang.

“IAPVC sendiri merupakan sebuah legacy yang patut dirayakan setiap tahun sebuah perjalanan panjang yang terus menghubungkan kreativitas, edukasi, dan semangat pelestarian alam melalui karya visual,” ujar Agus.

Pada tahun ini, IAPVC memperluas jangkauan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga mencakup South East Asia, dan Australia.

Perluasan tersebut memperkuat posisi IAPVC sebagai salah satu kompetisi visual satwa liar terdepan secara global.

International Animal Photo and Video Competition (IAPVC) 2026 resmi diluncurkan. IAPVC menghadirkan 9 kategori yang bisa diikuti

