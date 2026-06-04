International Industrial Week Indonesia 2026, Dorong Daya Saing Industri Melalui Inovasi

jpnn.com, KEMAYORAN - International Industrial Week (IIW) Indonesia 2026 resmi diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6).

Diselenggarakan oleh PT Meorient Exhibition International, pameran berskala internasional itu menghadirkan pelaku industri nasional dan global dalam satu platform bisnis yang terintegrasi.

President Director PT Meorient Exhibition International Larissa Zhou mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya IIW Indonesia 2026, termasuk pemerintah, asosiasi industri, exhibitor, buyer, media, serta mitra dari berbagai negara.

“Kami berharap pameran ini dapat melahirkan berbagai kemitraan strategis yang mendukung perkembangan industri di masa depan," ujar Larissa Zhou.

Sementara Ketua Umum GAMMA (Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia) Dadang Asikin, menilai IIW Indonesia 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing industri nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

“Melalui forum internasional seperti IIW Indonesia 2026, kami berharap tercipta lebih banyak kolaborasi, transfer teknologi, peluang investasi, serta kerja sama bisnis," kata Dadang.

Selain menjadi ajang kolaborasi industri, IIW Indonesia 2026 juga disebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi investasi dan pariwisata kepada pelaku usaha dan investor dari berbagai negara.

Kepala Bidang Perindustrian Provinsi DKI Jakarta menyebutkan kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan mitra internasional menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing sektor industri di tengah dinamika ekonomi global.