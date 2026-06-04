Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

International Industrial Week Indonesia 2026, Dorong Daya Saing Industri Melalui Inovasi

Kamis, 04 Juni 2026 – 16:34 WIB
International Industrial Week Indonesia 2026, Dorong Daya Saing Industri Melalui Inovasi - JPNN.COM
Pembukaan International Industrial Week (IIW) Indonesia 2026 resmi diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, KEMAYORAN - International Industrial Week (IIW) Indonesia 2026 resmi diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6).

Diselenggarakan oleh PT Meorient Exhibition International, pameran berskala internasional itu menghadirkan pelaku industri nasional dan global dalam satu platform bisnis yang terintegrasi.

President Director PT Meorient Exhibition International Larissa Zhou mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya IIW Indonesia 2026, termasuk pemerintah, asosiasi industri, exhibitor, buyer, media, serta mitra dari berbagai negara.

Baca Juga:

“Kami berharap pameran ini dapat melahirkan berbagai kemitraan strategis yang mendukung perkembangan industri di masa depan," ujar Larissa Zhou.

Sementara Ketua Umum GAMMA (Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia) Dadang Asikin, menilai IIW Indonesia 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing industri nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

“Melalui forum internasional seperti IIW Indonesia 2026, kami berharap tercipta lebih banyak kolaborasi, transfer teknologi, peluang investasi, serta kerja sama bisnis," kata Dadang.

Baca Juga:

Selain menjadi ajang kolaborasi industri, IIW Indonesia 2026 juga disebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi investasi dan pariwisata kepada pelaku usaha dan investor dari berbagai negara.

Kepala Bidang Perindustrian Provinsi DKI Jakarta menyebutkan kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, dan mitra internasional menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing sektor industri di tengah dinamika ekonomi global.

International Industrial Week (IIW) Indonesia 2026 resmi diselenggarakan, untuk memperkuat daya saing industri nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   International Industrial Week  pameran industri  industri nasional  Daya Saing 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp