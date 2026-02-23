Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Internet

Internet Stabil Jadi Kunci Cuan Para Pengusahan di Lippo Mall Nusantara

Senin, 23 Februari 2026 – 21:00 WIB
Hypernet Technologies gelar gathering denga para tenant Lippo Mall Nusantara. Foto: hypernet

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Studio 1 di Cinépolis Lippo Mall Nusantara siang itu terasa berbeda. Bukan antrean penonton film yang mendominasi, melainkan para pelaku usaha ritel dan F&B setempat.

Mereka berkumpul dalam agenda Tenant Gathering yang digelar Hypernet Technologies.

Sebuah forum santai dan sarat makna, yang mencoba menjembatani kebutuhan bisnis tenant dengan solusi teknologi yang relevan.

Acara dibuka dengan pemaparan mengenai layanan konektivitas yang dirancang khusus untuk operasional bisnis di pusat perbelanjaan.

Bagi tenant, internet bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan infrastruktur vital—mulai dari sistem kasir, transaksi digital, hingga promosi daring yang berjalan real time.

Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun sebagai managed service provider nasional, Hypernet mencoba menawarkan pendekatan lebih praktis sekaligus responsif.

“Lewat forum seperti ini kami bisa mendengar langsung tantangan tenant, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga operasional sehari-hari,” ujar Small Medium Business Dept Head Hypernet Harry Nugroho, dalam keterangannya, Senin (23/2).

Dia menekankan bahwa stabilitas layanan menjadi prioritas utama agar pelaku usaha dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir soal jaringan.

Foto: hypernet

TAGS   Hypernet Technologies  Lippo Mall Nusantara  internet stabil  pengusaha ritel 
