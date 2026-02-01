Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Interpol Terbitkan Red Notice Muhammad Riza Chalid, Polri Pastikan Keberadaan Terpantau

Minggu, 01 Februari 2026 – 21:30 WIB
Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko. Foto: Humas Mabes Polri

jpnn.com - Interpol resmi menerbitkan Red Notice terhadap buronan kasus dugaan tindak pidana korupsi Muhammad Riza Chalid (MRC).

Hal tersebut disampaikan oleh Divisi Humas Polri bersama Divhubinter Polri, pada Minggu (1/2).

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya berkomitmen menegakkan hukum termasuk terhadap kejahatan yang bersifat transnasional dan internasional melalui kerja sama dengan mitra penegak hukum global.

“Polri konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ucap Brigjen Pol Trunoyudo.

Sementara itu, Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko menyampaikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Chalid telah resmi diterbitkan pada Jumat (23/1) lalu.

Pasca penerbitan tersebut, Polri langsung melakukan koordinasi intensif dengan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis, serta mitra penegak hukum di dalam dan luar negeri.

“Sejak itu, Set NCB Interpol Indonesia langsung melakukan koordinasi dengan para counterpart, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan Interpol Headquarters di Lyon,” jelas Brigjen Pol Untung.

Menurut dia, keberadaan subjek Red Notice saat ini telah diketahui dan dipantau oleh Polri. Namun, lokasi spesifik belum dapat disampaikan ke publik.

Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Chalid telah resmi diterbitkan pada Jumat (23/1) lalu. Keberadaannya pun sudah terpantau.

TAGS   Riza Chalid  red notice  NCB Interpol  Brigjen Untung Widyatmoko  Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko  korupsi  Interpol  Polri 
