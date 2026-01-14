Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Interupsi Rapat DPD, Senator Finsen Minta Prabowo Tak Tanam Sawit di Papua

Rabu, 14 Januari 2026 – 15:13 WIB
Interupsi Rapat DPD, Senator Finsen Minta Prabowo Tak Tanam Sawit di Papua - JPNN.COM
Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1). Potongan layar YouTube akun DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menyebut masyarakat di Bumi Cenderawasih menolak wacana ekspansi lahan sawit di wilayah mereka.

Finsen berkata demikian saat menginterupsi Rapat Paripurna VI DPD RI Masa Sidang III pada 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

"Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua," kata dia, Rabu.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengutarakan keinginan untuk menanam sawit di Papua demi mewujudkan ketahanan energi. 

Finsen berharap pimpinan DPD RI bisa menyampaikan ke Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyetop ekspansi sawit ke Papua.

"Jadi, nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka," lanjut dia.

Finsen dalam interupsinya juga menyoroti kebijakan negara yang mendatangkan batalion pertanian dan perkebunan di Papua.

Menurut dia, warga Papua lebih membutuhkan sekolah dan rumah sakit ketimbang negara memperkuat markas militer.

Senator asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menyebut warga Bumi Cenderawasih lebih membutuhkan sekolah dan rumah sakit.

