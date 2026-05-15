Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Intervensi Pasar Obligasi Hanya Solusi Jangka Pendek Atasi Tekanan Pada Rupiah

Jumat, 15 Mei 2026 – 14:37 WIB
Intervensi Pasar Obligasi Hanya Solusi Jangka Pendek Atasi Tekanan Pada Rupiah - JPNN.COM
Rupiah tertekan, pemerintah intervensi pasar obligasi. (Ilustrasi). Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai langkah pemerintah mengintervensi pasar obligasi, hanya akan menjadi solusi jangka pendek.

Nur Hidayat menilai langkah itu memang dapat menciptakan liquidity backstop dan membantu menenangkan pasar.

Namun, upaya intervensi pasar disebut hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah untuk mengatasi tekanan pada rupiah.

Baca Juga:

"Investor setidaknya melihat negara tidak tinggal diam menghadapi tekanan rupiah," kata Nur Hidayat, dalam keterangan tertulis pada Jumat (15/5).

Nur Hidayat menjelaskan pelemahan rupiah mencerminkan tantangan struktural ekonomi Indonesia.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dinilai masih tinggi dan industrialisasi belum cukup kuat.

Baca Juga:

Sementara itu, kebutuhan pembiayaan negara terus meningkat untuk subsidi, proyek strategis nasional, dan pembayaran utang.

"Ekonomi masih sensitif terhadap arus modal asing jangka pendek," tuturnya.

Ekonom menilai langkah pemerintah mengintervensi pasar obligasi untuk mengatasi rupiah tertekan hanya akan menjadi solusi jangka pendek.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   intervensi pasar obligasi  tekanan pada rupiah  tantangan struktural ekonomi Indonesia  Rupiah Tertekan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp