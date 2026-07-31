Inti Solar Raih Top Brand Award 2026 Lima Tahun Berturut-turut

jpnn.com, JAKARTA - Inti Solar kembali meraih Top Brand Award 2026 untuk kategori pemanas air tenaga surya (solar water heater).

Penghargaan tersebut menjadi yang kelima secara berturut-turut berdasarkan hasil survei independen Frontier Research terhadap tingkat kesadaran merek, penggunaan, dan loyalitas konsumen di Indonesia.

Penghargaan diserahkan kepada Direktur Inti Solar Yoseph dalam acara bertema Respectful Brand di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Acara tersebut juga dihadiri National Sales Manager Inti Solar Arif Fauzi.

Yoseph mengatakan capaian tersebut mencerminkan kepercayaan pelanggan yang terus terjaga melalui kualitas produk, inovasi teknologi, serta layanan purna jual yang dikembangkan perusahaan secara konsisten selama bertahun-tahun.

"Bagi Inti Solar, mempertahankan penghargaan selama lima tahun berturut-turut merupakan bukti bahwa kepercayaan pelanggan dibangun melalui kualitas produk, inovasi teknologi, pelayanan purna jual, serta komitmen perusahaan yang dijaga secara konsisten dari tahun ke tahun," kata Yoseph.

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menghadirkan solusi pemanas air yang lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat bagi pelanggan maupun masyarakat luas.

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Sejak 1960, Inti Solar mengembangkan teknologi pemanas air berbasis energi matahari dengan mengedepankan efisiensi energi dan keberlanjutan.

Sebagai pelopor penggunaan teknologi vacuum tube di Indonesia, Inti Solar mengembangkan sistem yang mampu menyerap panas matahari meski dalam kondisi mendung.