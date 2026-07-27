Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Kriminal

Intimidasi Satpam Proyek MRT, 3 Anggota Polda Jabar Kena Sanksi

Senin, 27 Juli 2026 – 16:57 WIB
Intimidasi Satpam Proyek MRT, 3 Anggota Polda Jabar Kena Sanksi - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (27/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Ipda DG, Bripka BS, dan Briptu RPQ, anggota Polda Jawa Barat disanksi penempatan khusus atau Patsus karena mengintimidasi satpam proyek MRT di kawasan bundaran Hotel Indonesia (HI), Fiktor Harefa.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan ketiga anggota tersebut dipatsus selama 21 hari ke depan.

"Pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundara HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kami patsus-kan. Kami punya kewenangan ada 21 hari patsus di," kata Hendra di Polda Jabar, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

Ia menuturkan pemeriksaan terhadap tiga anggota tersebut dilakukan oleh Bid Propam Polda Jabar. Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perbuataan onar ketiga anggotanya itu.

"Saya, Kabid Humas Polda Jabar, mewakili anggota jajaran, mohon maaf kepada teman-teman Satpam ya, dan juga pada publik yang dikarenakan karena arogansi anggota ini membuat resah. Dan selanjutnya kita akan tindak secara terukur," ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan dugaan penggunaan pelat nomor palsu hingga pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan oleh tiga anggota itu, ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

"Kemudian untuk proses yang terkait dengan kendaraan, itu ada di wilayah hukum Polda Metro. Nanti akan kami tanyakan, ya," ujar dia.

Sebelumnya, Ipda DG, Bripka BS, dan Briptu RPW mengintimidasi Fiktor di kawasan Bundaran HI, Jakarta Puat. Meskipun sudah berdamai, penegakan disiplin terhadap tiga anggota itu tetap berjalan.

Ipda DG, Bripka BS, dan Briptu RPQ, anggota Polda Jabar mengintimidasi satpam proyek MRT di kawasan HI dapat sanksi Patsus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MRT  Polda Jabar  Satpam Proyek MRT  Satpam 
BERITA MRT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp