Intip 8 Tren Warna Cat Rumah 2026 by Aquaproof

jpnn.com, JAKARTA - Aquaproof pelopor cat pelapis anti bocor hadir memberikan perlindungan dan solusi bangunan untuk rumah-rumah keluarga Indonesia selama lebih dari 40 tahun.

Untuk menghidupkan kembali peran rumah yang hangat dan menenangkan, Aquaproof mengusung tren warna 2026 Warm & Earthy Tones sebagai cat dinding luar rumah.

Warna-warni ini terinspirasi dari alam, menghadirkan kedamaian dan bebas dari tekanan.

Warna-warna Warm & Earthy Tones yang telah dikurasi Aquaproof sebagai cat eksterior pilihan yaitu Sage Green 094, Off White 012, Sandstone 106, Mocca 105, Beige 104, Coklat 101, Cream 012, dan Hijau Daun 092.

“Tiga dari delapan warna tersebut merupakan rangkaian warna yang baru diluncurkan pada pertengahan tahun lalu dalam Aquaproof Earthy Neutral Color Series dan direspon sangat positif. Ketiganya memiliki pesona masing-masing yang memberikan tampilan baru dengan warna netral berkarakter," ujar Chandra Kurniawan, Marketing Manager PT Adhi Cakra Utama Mulia.

Sage Green 094 transformasi segar dan alami, Off White 012 keteduhan untuk jiwa modern, dan Sandstone 106 harmoni dari bumi.

Selain tiga warna baru tersebut, warna lainnya juga memiliki pesonanya masing-masing.

"Mocca 105 kenangan manis yang familiar, Beige 104 netralitas yang memberi ruang, Coklat 101 stabilitas hingga ke setiap sudut, Cream 012 hangatnya sentuhan pertama, dan Hijau Daun 092 keseimbangan tumbuh dari alam,” ungkap Chandra.