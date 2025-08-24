Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Intip Deretan Film dan Series Seru Tayang di Catchplay+ Bulan Ini

Minggu, 24 Agustus 2025 – 12:16 WIB
Deretan film seru dan menarik tayang di Catchplay+ pada bulan ini. Foto: Catchplay+

jpnn.com, JAKARTA - Deretan film seru dan menarik tayang di Catchplay+ pada bulan ini.

Ada dua tayangan unggulan yang siap menyedot perhatian penonton, yakni Mission: Impossible – Final Reckoning dan How to Train Your Dragon.

1. Mission: Impossible – Final Reckoning

Dibintangi Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, hingga Esai Morales, film itu di sebut jadi misi terakhir franchise legendaris ini.

Tom Cruise kembali sebagai Ethan Hunt menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang pernah diambil.

Kini dunia di ambang kehancuran dan musuh dari masa lalu memburu anggota tim IMF, Ethan harus hadapi misi tersulitnya, walau harus mengorbankan nyawanya.

Kisah penutup sempurna dari franchise yang tayang selama dua dekade ini tampilkan stunt yang lebih berbahaya dan syuting di berbagai lokasi ekstrem seperti Norwegia, Swiss dan Afrika Selatan.

2. How to Train Your Dragon - Live Action

Deretan film seru dan menarik tayang di Catchplay+ pada bulan ini. Dua diantaranya Mission: Impossible – Final Reckoning dan How to Train Your Dragon.

