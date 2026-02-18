Intip Interior Mewah Toyota Hiace Raffi Ahmad, Buat Keliling Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Raffi Ahmad kembali menunjukkan dukungan terhadap kreativitas otomotif dalam negeri.

Dia baru saja membeli dua unit mobil Toyota Hiace yang telah dimodifikasi secara total oleh spesialis interior, Hardy Classic.

Pembelian dua unit kendaraan tersebut diketahui melalui unggahan di laman Instagram resmi Hardy Classic.

Sosok yang akrab disapa Sultan Andara itu tampak meninjau langsung hasil ubahan interior pada kedua mobil komersial tersebut.

Raffi Ahmad menyambut positif hasil modifikasi ini dan menegaskan alasannya membeli kendaraan tersebut sebagai bentuk dukungan nyata.

"Kalau hasil karya anak bangsa, kami support. Kami beli. Nanti mobilnya bisa buat jalan-jalan keliling Indonesia bersama The Dudas. Satunya buat jalan sama anak-anak," kata Raffi Ahmad, dikutip Rabu (18/2).

Sesuai dengan tujuannya, kedua mobil itu akan memiliki fungsi penggunaan yang berbeda.

Satu unit dipersiapkan untuk perjalanan keliling Indonesia bersama The Dudas, sedangkan unit lainnya dikhususkan untuk kenyamanan bepergian bersama anak-anaknya.