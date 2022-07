Intip Jadwal PSM Makassar di Liga 1 2022/23, Ditunggu 5 Tim Kuat

jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar mendapat lawan cukup berat pada lima pertandingan awal Liga 1 musim 2022/2023.



Tim besutan Bernardo Tavares itu akan melawan PSS Sleman, Bali United, Persija Jakarta, Rans Nusantara FC, dan Arema FC.



Lima tim di atas terbilang tangguh bagi Pasukan Juku Eja. Tak tanggung-tanggung, lima klub tersebut memiliki materi pemain yang mumpuni.



Bali United, Rans Nusantara, Persija, hingga Arema FC memiliki kombinasi pemain lokal dan asing terbaik.



Media Officer (MO) PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim membenarkan pihaknya sudah terima draft pertandingan Liga 1 musim ini.



"Iya kami sudah terima, tetapi masih draft," kata Sulaiman Abdul Karim, Rabu (6/7/2022).



Kendati demikian, pihaknya mengaku siap melawan PSS Sleman pada laga perdana Liga 1 2022/23.



"Kami akan merilis jadwal resmi nanti. Kami siap melawan PSS Sleman pada laga perdana," tambahnya.



Sekedar diketahui, jadwal Liga 1 2022/22 baru berbentuk draft dan sewaktu-waktu bisa berubah. Sebab, PT LIB dan PSSI belum merilis secara resmi. (mcr29/jpnn)



Berikut Lima Jadwal Pertandingan PSM Makassar Liga 1 2022-2023



Sabtu 23 Juli 2022



PSS Sleman vs PSM Makassar (kick off pukul 19.15 WITA)



Jumat 29 Juli 2022



PSM Makassar vs Bali United ( kick off 16.00 WITA)



Sabtu 6 Agustus 2022



PSM Makassar vs Persija Jakarta (kick off 15.30 WITA)



Sabtu 13 Agustus 2022



RANS Nusantara FC vs PSM Makassar ( kick off 19.15 WITA)



Sabtu 20 Agustus 2022

Arema FC vs PSM Makassar (kick off 16.00 WITA)