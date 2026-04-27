Intip Perhiasan Syifa Hadju di Resepsi Pernikahan, Koleksi Berlian Mewah Jadi Sorotan

Senin, 27 April 2026 – 19:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penampilan Syifa Hadju dalam resepsi pernikahannya dengan El Rumi sukses mencuri perhatian publik, terutama dari sisi perhiasan yang dikenakannya.

Dalam acara yang digelar di Raffles Hotel Jakarta tersebut, Syifa tampil anggun dengan balutan gaun mewah yang dipadukan dengan perhiasan berlian bernilai fantastis.

Perhiasan yang dikenakan Syifa diketahui merupakan koleksi dari Wanda House of Jewels yang dikenal dengan desain eksklusif dan material premium.

Syifa tampil memukau mengenakan kalung dan gelang dari lini Heart Shape Kate Collection yang melengkapi gaun custom rancangan Tex Saverio.

Koleksi tersebut menghadirkan rangkaian berlian solitaire dengan spesifikasi D Color dan VVS Clarity, serta dipadukan dengan sentuhan pink diamonds yang langka.

“Kate Collection menghadirkan berlian D Color dengan VVS Clarity serta sentuhan pink diamonds yang selaras dengan aura Syifa yang lembut dan feminin,” tulis akun wandahouseofjewels di Instagram.

Unggahan dari akun Instagram @wandaponika turut mengungkap proses pemilihan perhiasan yang dikenakan Syifa Hadju.