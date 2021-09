Intip Potret Terbaru Pevita Pearce yang Lagi Liburan ke Bali, Begini Cantiknya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Pevita Pearce tampaknya tengah menikmati liburan di Bali.



Sebab melalui akunnya di Instagram, Pevita Pearce beberapa kali membagikan momen liburannya di Pulau Dewata itu.



Dia bahkan turut mencantumkan lokasi dirinya menginap selama berlibur di sana.



Dalam unggahan terbarunya, bintang film 5 cm itu membagikan potret dirinya tengah duduk santai di bangku pinggir kolam renang.



Di foto itu Pevita Pearce tampak mengenakan crop top tanpa lengan berwarna putih dipadukan dengan celana panjang hijau mint.



Adik Keenan Pearce itu tampak memesona dengan senyum yang dia pamerkan ke arah kamera.



"It took a while to get me here, now I'm gonna take my time (butuh beberapa saat untuk aku sampai di sini. Sekarang aku akan meluangkan waktuku)," ujar Pevita Pearce melalui akunnya di instagram.



Berbagai pujian pun diberikan oleh warganet dalam kolom komentar foto tersebut.



Kebanyakan dari mereka memuji kecantikan Pevita Pearce yang terpancar dalam foto itu.



"Cakep banget," tulis @dwiki_bastian dalam kolom komentar akun Pevita Pearce di Instagram.



Adapun foto yang dibagikan oleh Pevita Pearce dalam unggahan itu terdiri dari tiga potret dirinya. (mcr7/jpnn)



