Intip Spesifikasi Moto G Stylus dan Mate Pad, Dirilis Pertengahan April

Kamis, 09 April 2026 – 06:33 WIB

jpnn.com - Motorola kembali menambah warna di pasar perangkat mobile lewat dua produk terbarunya: ponsel Moto G Stylus (2026) dan tablet Moto Pad (2026).

Keduanya menyasar pengguna yang menginginkan perangkat fungsional, tetapi tetap fleksibel untuk berbagai kebutuhan, dari produktivitas hingga hiburan.

Sorotan utama tentu datang dari Moto G Stylus (versi 2026). Sesuai namanya, perangkat ini dibekali stylus bawaan yang mampu mendeteksi tekanan dan kemiringan.

Pengalaman menulis pun dibuat mendekati sensasi pena di atas kertas.

Tak sekadar fitur tambahan, stylus tersebut juga dirancang efisien.

Dalam mode siaga, dayanya bisa bertahan hingga 100 jam, sementara penggunaan aktif diklaim mencapai empat jam.

Dari sisi desain dan ketahanan, ponsel sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69, serta standar ketahanan setara militer.

Layarnya menggunakan panel AMOLED 6,7 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan tinggi, memberi pengalaman visual yang tajam.