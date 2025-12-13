Investasi dan Hilirisasi Membawa Ekonomi RI ke Level Baru

jpnn.com, JAKARTA - Tahun 2025 menjadi tonggak penting untuk memperkuat investasi dan hilirisasi di Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, realisasi investasi nasional tetap menunjukkan kinerja solid, dengan kontribusi signifikan dari sektor hilirisasi yang semakin menjadi motor penggerak pertumbuhan.

Masuknya investasi ke proyek-proyek pengolahan sumber daya alam dan mineral di dalam negeri tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, serta penguatan daya saing produk domestik

Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan bahwa investasi dan hilirisasi merupakan pilar utama dalam strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, setidaknya membutuhkan total investasi Rp13.000 triliun hingga 2029 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Tahun ini, pemerintah menargetkan untuk bisa menggaet investasi Rp1.905,06 triliun, meningkat 15,49 persen dari tahun 2024 yang sebesar Rp1.650 triliun.

Data terbaru hingga tiga bulan terakhir 2025 menunjukkan, periode Juli-September investasi yang berhasil dikantongi negara mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal itu mencerminkan kuatnya kepercayaan pelaku usaha domestik, sekaligus tetap tingginya minat investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Dengan capaian tersebut, total realisasi investasi sepanjang Januari-September 2025 telah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target investasi nasional tahun 2025, dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,96 juta orang.