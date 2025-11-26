Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Investasi di Jabar Menunjukkan Tren Positif, LPCK Dorong Pertumbuhan Kawasan Cikarang

Rabu, 26 November 2025 – 17:40 WIB
Investasi di Jabar Menunjukkan Tren Positif, LPCK Dorong Pertumbuhan Kawasan Cikarang - JPNN.COM
Investasi di Jabar menunjukkan tren positif, LPCK nendorong pertumbuhan di kawasan Cikarang. Foto; Dokumentasi LPCK

jpnn.com - JAKARTA - Wilayah Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi investasi Rp 77,13 triliun atau 15,7 persen dari total nasional pada Kuartal III-2025. Angka tersebut melonjak 36,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp 56,57 triliun).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan pencapaian tersebut membuktikan daya tarik kuat Jabar bagi investor domestik maupun asing. Hal ini juga berkat adanya kondisi iklim usaha yang kondusif yang mendukung investasi.

Menurut dia, iklim usaha yang kondusif, dukungan infrastruktur, dan percepatan layanan perizinan, menjadi faktor utama yang menjaga momentum positif ini.

Baca Juga:

Kenaikan investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi 303.469 orang, meningkat 4,45 persen dari tahun sebelumnya. Angka investasi ini akan terus tumbuh seiring ekspansi di kawasan industri, seperti Rebana, Bekasi, dan Bandung Raya.

"Selaras dengan tren positif investasi di Jawa Barat, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terus memperkuat posisinya sebagai pengembang terdepan melalui pengembangan kawasan Lippo Cikarang Cosmopolis (LCC)," kata Presiden Direktur LPCK Marlo Budiman, Rabu (26/11).

Marlo menilai momentum pertumbuhan investasi dan tenaga kerja di Jabar turut mendongkrak permintaan properti, terutama pada segmen hunian tapak dan komersial. Hal itu ditandai permintaan yang berkelanjutan, baik di segmen hunian terjangkau maupun premium. 

Baca Juga:

"Kami juga berkomitmen menjaga kepercayaan konsumen dengan penyelesaian proyek tepat waktu dan proses serah terima yang sesuai jadwal,” ujarnya.

Pada sembilan bulan pertama 2025, LPCK mencatat prapenjualan (marketing sales) Rp 1,2 triliun atau 73 persen dari target tahunan Rp 1,65 triliun. Pencapaian tersebut terutama ditopang oleh penjualan rumah tapak (60 persen) dan unit komersial (34 persen), serta kontribusi lahan industri (6 persen).

Investasi di Jabar menunjukkan tren positif, LPCK nendorong pertumbuhan di kawasan Cikarang

