Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Investasi di KEK Mandalika Mencapai Rp 5,96 Triliun

Senin, 19 Januari 2026 – 08:09 WIB
Investasi di KEK Mandalika Mencapai Rp 5,96 Triliun - JPNN.COM
Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah. Foto: motogpindonesia

jpnn.com, JAKARTA -  InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyebutkan realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 2025 mencapai Rp5,96 triliun.

"Jumlah investasi kumulatif di KEK Mandalika hingga 2025 menjadi Rp5,96 triliun," kata Kepala Administrator KEK Mandalika Bambang Wicaksono diikutip Senin (19/1).

Ia mengatakan jumlah investor yang masuk di KEK Mandalika tercatat sebanyak 34 investor, termasuk investor asal Spanyol yang akan berinvestasi dengan nilai anggaran Rp 54 miliar untuk membangun akomodasi vila.

Baca Juga:

"Yang telah melakukan perjanjian kerja sama itu sebanyak 34 investor, dengan total investasi semua Rp 5,96 triliun," katanya. 

Kondisi ini merupakan kabar baik bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata di Indonesia.

Selain itu, pertumbuhan investasi tersebut dapat memperkuat konektivitas pengembangan pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

"Kondisi ini akan terus bergerak ke depan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Komersial ITDC Febrina Meidiana, menerangkan bahwa masuknya investasi ini merupakan cerminan kepercayaan investor asing, terhadap prospek pengembangan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Awal 2026 investor asal Spanyol masuk untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mandalika  KEK Mandalika  Investor Asing  investor properti  Spanyol  Kawasan Ekonomi Khusus 
BERITA MANDALIKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp