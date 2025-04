Investasi Emas Diburu, Transaksi Logam Mulia di BSI Bebas Antrean

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) terus memperkuat infrastruktur serta menyosialiasikan layanan bisnis emas kepada masyarakat pasca-penetapan sebagai bank emas oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025.

Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan dalam kurun satu bulan setelah diluncurkan, bisnis BSI emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan terdorong oleh tren harga yang berkilau dan kesiapan produk.

Menurut Bob, cara paling ideal untuk masyarakat agar memiliki atau menambah emas adalah melalui cicil emas Bank BSI.

Baca Juga: BSI Perkuat Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM

Pasalnya melalui produk cicil emas, nasabah melakukan akad pembiayaan pembelian emas dengan harga saat ini dan dicicil sesuai jangka waktu yang disepakati.

"Awal 2024 harga emas masih sekitar Rp1 juta per gram dan saat ini sempat menyentuh Rp1,89 juta per gram. Mereka yang membeli emas lewat cicilan, sudah bisa menikmati kenaikan harga emasnya. Ibaratnya dengan cicil emas nasabah membeli emas pada masa depan dengan harga sekarang,” ujar Bob saat halal bi halal bersama jurnalis di kantor pusat BSI, The Tower, Jakarta, Selasa (15/4).

Perseroan juga menawarkan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas melalui layanan digital.

Baca Juga: Edukasi Penggunaan Produk Tembakau Alternatif Penting Dilakukan

Layanan tersebut antara lain BSI Emas yang merupakan jual beli dan titip emas melalui BYOND by BSI.

Layanan ini memungkinkan nasabah membeli emas kapan saja dan di mana saja dengan harga yang kompetitif dan murah karena bisa diperoleh mulai dari 0,1 gram.