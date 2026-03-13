Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Investasi KEK Tembus Rp 336 Triliun, Serap 249 Ribu Tenaga Kerja

Jumat, 13 Maret 2026 – 13:19 WIB
Investasi KEK Tembus Rp 336 Triliun, Serap 249 Ribu Tenaga Kerja - JPNN.COM
Media Gathering KEK, memperkuat sinergi dan kolaborasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Total realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tercatat mencapai Rp 336 triliun hingga 2025.

Kehadiran KEK juga tercatat berhasil menyerap 249 ribu orang tenaga kerja sejak dibentuk pertama kali pada 2012.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang menyatakan angka tersebut menjadi bukti efektivitas kebijakan kawasan ekonomi dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. 

Baca Juga:

"KEK ini terus berkembang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja di tanah air," kata Rizal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Rizal menjelaskan daerah yang memiliki KEK tercatat mampu menciptakan lapangan kerja empat persen lebih banyak, dibanding kawasan Non-KEK.

Selain itu, efektivitas penyerapan tenaga kerja langsung di proyek nvestasi dalam KEK diklaim mencapai 52 persen lebih besar. 

Baca Juga:

Angka tersebut dinilai jauh melampaui produktivitas proyek investasi yang berada di luar kawasan ekonomi khusus.

Rizal menjelaskan peran KEK saat ini telah meluas tidak sekadar sebagai zona industri biasa, tetapi wadah inovasi yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor melalui proses hilirisasi sumber daya alam.

Total realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tercatat mencapai Rp336 triliun, menyerap 249 ribu tenaga kerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kawasan Ekonomi Khusus  KEK  investasi  Ekonomi  Presiden 
BERITA KAWASAN EKONOMI KHUSUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp