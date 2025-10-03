Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Investasi Logam Mulia Menanjak, Super Emas Tawarkan Pengalaman Baru untuk Investor

Jumat, 03 Oktober 2025 – 09:26 WIB
Investasi Logam Mulia Menanjak, Super Emas Tawarkan Pengalaman Baru untuk Investor - JPNN.COM
Logam mulia emas makin diminati sebagai investasi aman. Instrumen ini dianggap sebagai salah satu cara paling aman untuk menjaga nilai kekayaan. Foto: dok Kisara Holdings

jpnn.com, JAKARTA - Logam mulia emas makin diminati sebagai investasi aman. Instrumen ini dianggap sebagai salah satu cara paling aman untuk menjaga nilai kekayaan, terutama oleh kalangan ibu rumah tangga.

Namun, proses menjual emas kerap menghadapi persoalan mulai dari harga buyback yang lebih rendah dari pasar, kadar emas yang ditentukan sepihak, hingga potongan harga karena perhiasan rusak atau sertifikat hilang.

Menjawab keresahan tersebut, Kisara Holdings menghadirkan Super Emas yang gerai pertamanya resmi diluncurkan pada 27 September 2025 di Pasar Lama, Tangerang.

Baca Juga:

Pendiri Kisara Holdings Reza Darmawan mengatakan kehadiran Super Emas bertujuan untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat dalam menjual emas.

“Super Emas hadir sebagai jawaban atas keresahan, khususnya para ibu rumah tangga yang sering mengalami kesulitan saat menjual emas. Banyak di antara mereka yang merasa tidak pernah mendapatkan penjelasan transparan sehingga tidak mendapatkan harga yang terbaik,” ujar Reza.

Pengusaha sekaligus influencer Richard Theodore menambahkan Super Emas siap menerima emas dalam kondisi apapun, mulai dari perhiasan rusak, tanpa sertifikat, hingga emas lama.

Baca Juga:

“Kami akan menilai semua secara objektif berdasarkan kandungan logam mulianya. Harga yang kami tawarkan selalu mengikuti perkembangan pasar dan dipastikan kompetitif,” ujar Richard.

Berbekal dukungan teknologi modern, seluruh proses jual beli emas di Super Emas dapat dilakukan secara aman, mudah, dan transparan. Konsumen juga akan dilayani oleh tim profesional yang berpengalaman di industri emas.

Logam mulia emas makin diminati sebagai investasi aman. Instrumen ini dianggap sebagai salah satu cara paling aman untuk menjaga nilai kekayaan, terutama oleh k

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jual beli emas  emas  Logam Mulia  investasi  Investasi Emas 
BERITA JUAL BELI EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp