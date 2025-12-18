Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Investasi Pada Manusia, Pengetahuan & Inovasi Tingkatkan PDB

Kamis, 18 Desember 2025 – 18:53 WIB
Investasi Pada Manusia, Pengetahuan & Inovasi Tingkatkan PDB - JPNN.COM
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie dalam acara Human Development Synergy Forum: Kemitraan Multi-Pihak untuk Memperkuat Kebijakan Ekosistem Pendidikan dan Riset Nasional. FOTO: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Mewujudkan Indonesia Emas 2045 menuntut peningkatan signifikan kualitas sumber daya manusia, riset, dan inovasi. 

Isu ini mengemuka di tengah tantangan brain drain, yakni keluarnya talenta terbaik Indonesia ke luar negeri yang berisiko mengurangi daya saing inovasi nasional.

Pendidikan tinggi dan riset merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Baca Juga:

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie dalam acara Human Development Synergy Forum: Kemitraan Multi-Pihak untuk Memperkuat Kebijakan Ekosistem Pendidikan dan Riset Nasional yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia dan Yayasan Bicara Data Indonesia di Jakarta, Kamis (18/12).

“Tanpa investasi pada ide dan inovasi, pertumbuhan ekonomi akan berhenti pada kondisi steady state,” ujar Stella.

Dia memaparkan secara keseluruhan, isu utama dalam forum ini adalah mendorong pergeseran paradigma menuju brain gain dengan menarik talenta untuk kembali dan berkontribusi, serta brain circulation melalui pembangunan jejaring kolaborasi riset dan transfer pengetahuan dengan diaspora. 

Baca Juga:

“Perubahan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo tentang penguatan SDM, sains, dan pendidikan,” ungkap Stella.

Lebih lanjut, Stella mengatakan, mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi Paul Romer, investasi pada sumber daya manusia, pengetahuan, dan inovasi memberikan efek yang signifikan terhadap perekonomian. 

Pendidikan tinggi dan riset merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekonomi  investasi  pendidikan  LPDP  industri  Riset  Inovasi 
BERITA EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp