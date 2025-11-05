Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Investasi Rp1,6 Triliun, Bali Benoa Marina Ditargetkan Beroperasi 2027

Rabu, 05 November 2025 – 16:06 WIB
Media visit Pelindo Tower, Koja, Jakarta Utara, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, BALI - PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) menargetkan Bali Benoa Marina mulai beroperasi pada 2027. 

Proyek bagian dari Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) ini diketahui menelan investasi sebesar Rp1,6 triliun.

Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), Joko Noerhudha menyatakan Marina Benoa akan dilengkapi dengan fasilitas modern berstandar internasional.

Pada 2027, Benoa Marina ditargetkan bisa menampung kapal pesiar (cruise) dan yacht mewah berbagai ukuran, dengan kapasitas terbesar 350 meter.

"Selama ini, kita punya hanya dua berhenti untuk cruis, next, three or five years will be bisa sampai tiga, dengan kapasitas yang terbesar sampai 350 meter panjang," kata Joko di Pelindo Tower, Koja, Jakarta Utara, Selasa (4/11).

Pengembangan Bali Marina Benoa ini merespons potensi Indonesia sebagai destinasi kapal pesiar (cruise) dan yacht. 

Kehadiran Marina Benoa ini diyakini dapat menguatkan pariwisata Maritim Indonesia dan memungkinkan kapal pesiar kelas Oasis untuk bersandar.

"Dilengkapi dengan fasilitas maintenance yang canggih, dan ramah lingkungan," ujarnya.

TAGS   SPSL  Bali Benoa Marina  Kapal Pesiar  Yacht 
