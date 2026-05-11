JPNN.com - Ekonomi - Makro

Investasi Sumbang 32 Persen ke Pertumbuhan Ekonomi, Akademisi Puji Kinerja Pemerintah

Senin, 11 Mei 2026 – 04:39 WIB
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengenai Kampung Haji Indonesia dan pembangunan 15.000 rumah untuk para pengungsi di Sumatera yang dikerjakan oleh BUMN. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Iswadi mengapresiasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam mendorong investasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Iswadi menilai capaian investasi pada Triwulan I 2026 menunjukkan arah pembangunan ekonomi yang semakin konkret dan terukur, terutama karena memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Data Triwulan I 2026 memperlihatkan bahwa investasi saat ini tidak lagi sekadar mengejar angka realisasi, tetapi mulai menunjukkan kualitas melalui kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Ini indikator penting bahwa kebijakan investasi pemerintah berjalan pada jalur yang tepat,” kata Iswadi, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/5).

Menurut dia, kontribusi investasi sebesar 32 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencerminkan keberhasilan pemerintah menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

“Di tengah tantangan global yang masih penuh ketidakpastian, capaian pertumbuhan ekonomi 5,61 persen dan realisasi investasi hampir Rp500 triliun pada kuartal pertama merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang solid dan daya tarik investasi yang kompetitif,” ujarnya.

Iswadi juga menilai konsistensi kebijakan hilirisasi, reformasi birokrasi, dan percepatan perizinan menjadi fondasi utama yang memperkuat iklim investasi di Indonesia.

“Jika konsistensi kebijakan ini terus dijaga, target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun sangat realistis untuk dicapai,” katanya.

Akademisi menilai investasi pada Triwulan I 2026 menopang pertumbuhan ekonomi 5,61 persen dan menyerap 706 rb pekerja.

Akademisi  investasi  pertumbuhan ekonomi  Presiden Prabowo 
