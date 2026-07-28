iPad Mini Generasi Baru Akan Hadir dengan Layar Oled dan Fitur Tahan Air

jpnn.com - Apple mengumumkan tengah mengembangkan iPad mini terbaru yang akan diperkenalkan kepada publik pada Oktober 2026 mendatang.

Tablet itu disebut-sebut akan membawa sejumlah pembaruan signifikan, mulai dari desain tahan air hingga layar Oled.

Menurut laporan Mark Gurman dari Bloomberg yang dikutip oleh Gizchina, iPad mini berikutnya bisa menjadi iPad pertama yang mengantongi sertifikasi IP, sehingga lebih aman digunakan di sekitar air.

Jika kabar tersebut benar, maka peningkatan ini akan membuat iPad mini lebih aman digunakan di tepi kolam renang, memasak di dapur, atau dibawa bepergian tanpa terlalu khawatir akan terkena cipratan air.

Dukungan sertifikasi ketahanan terhadap cipratan air dinilai dapat meningkatkan daya saing iPad mini dengan perangkat e-reader tahan air sekaligus memberikan rasa aman lebih bagi pengguna saat memakai perangkat di luar ruangan.

Laporan Bloomberg juga menyebutkan bahwa Apple tengah mendesain ulang tablet tersebut untuk meningkatkan daya tahannya tanpa mengorbankan ukuran yang ringkas.

Selain didukung fitur tahan air, iPad mini generasi berikutnya dirumorkan akan menggunakan layar OLED untuk pertama kalinya.

Dibandingkan dengan panel LCD yang digunakan saat ini, teknologi OLED menawarkan warna hitam yang lebih pekat, rasio kontras lebih tinggi, serta tampilan warna yang lebih hidup.